Янукович: Украина и Польша создают новую страницу истории добрососедства

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ приняли участие в церемонии закладки капсул памяти в польской части Мемориала жертвам тоталитаризма, который будет построен на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы».

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, главы государств почтили память граждан Польши - жертв репрессий 1936-1941 годов.

Президент подчеркнул, что украинский народ разделяет боль Польши, связанную с потерей своих сыновей и дочерей. «Два братских народа сумели избрать единственно верный путь согласия, и создают сегодня новую страницу общей истории взаимопонимания и добрососедства», - сказал он.

«Мы должны и в дальнейшем сотрудничать в этом святом деле, осуждая преступления тоталитарных режимов для предотвращения подобных трагедий в будущем. Нас объединяет общая память, преданность идеалам свободы, мира и гуманизма. Нас объединяет вера в наше общее европейское будущее, построенное на общих европейских ценностях», - заявил глава государства.

В Мемориал были заложены капсулы с землей из лагерей заключенных в Старобельске, Козельске, Осташкове, Катыни под Смоленском, лагеря «Медный» вблизи Твери, лагеря «Пятихатки» под Харьковом, а также капсулы с польской землей из Варшавы.

Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания.

Главы государств возложили цветы к Памятному Кресту и Памятному знаку польских захоронений.

Со своей стороны, Президент Польши поблагодарил своего украинского коллегу за содействие в вопросе сооружения польской части Мемориала жертв репрессий 1936-1941 годов.

Б.КОМОРОВСКИЙ отметил важность установления исторической справедливости относительно жертв политических репрессий и достойного чествования их памяти. «Здесь мы будем помнить не только о боли прошлого, но и будем думать о том, как вместе развивать свободу Польши и Украины, свободу в рамках интегрированной Европы», - сказал он.

После церемонии В.ЯНУКОВИЧ и Б.КОМОРОВСКИЙ пообщались с родными и близкими репрессированных граждан Польши.

*** 4 ноября 2011 года Президент поручил правительству и КГГА подготовить проект концепции развития историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы». Этим поручением глава государства также поставил задание обеспечить до 1 августа 2012 года сооружение центральной части Мемориала жертвам тоталитаризма.

Вопрос сооружения на территории заповедника польской части Мемориала был активизирован по результатам встречи президентов Украины и Польши в Ялте осенью 2010 года. Сейчас Институт национальной памяти проводит мероприятия по установлению количества похороненных в Быковне граждан Польши. 4 мая текущего года смешанная украинско-польская экспедиция начала поисково-эксгумационные работы.

Историко-мемориальный заповедник «Быковнянские могилы» был основан в 1995 году возле поселка Быковня Киевской области, на самом большом в Украине месте захоронения жертв массовых политических репрессий НКВД в 1930-40-х годах. По оценкам научных работников, в Быковне похоронено около 100-120 тысяч репрессированных. В мае 2006 года Указом Президента Украины заповеднику был предоставлен статус национального.