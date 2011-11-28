Чернобыльцы просят приехать к ним Ахметова, Рыбака и Звягильского

Чернобыльцы, которые проводят в Донецке акцию протеста-голодовку у здания областного управления Пенсионного фонда, просят приехать к ним народных депутатов от Партии регионов Рината АХМЕТОВА, Владимира РЫБАКА и Ефима ЗВЯГИЛЬСКОГО.

Об этом «ОстроВу» сообщил член ицициативной группы голодающих, председатель Донецкой облорганизации инвалидов-чернобыльцев «Чернобыль-Еднисть» Николай ГОНЧАРОВ.

По его словам, голодающие «убедительно просят народных депутатов-земляков незамедлительно принять меры по защите нарушенных конституционных прав граждан».

«Мы просим народных депутатов вмешаться и добиться исполнения решений судов по детям войны, воинам-интернационалистам, инвалидам войны, офицерам, уволенным с воинской службы, а также инвалидам-чернобыльцам и другим социально незащищенным категориям граждан», - сказал Н.ГОНЧАРОВ.

Как сообщал УНИАН, чернобыльцы в Донецке голодают с 15 ноября, требуя выплаты им законных пенсий в полном объеме. Чернобыльцы грозили самосожжениями, если правоохранительные структуры применят к ним силу.

24 ноября ночью Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск Донецкого горсовета о запрете акции протеста-голодовки у здания областного управления Пенсионного фонда из-за угрозы теракта.

По состоянию на 27 ноября возле здания управления ПФУ голодали 27 чернобыльцев.

Вечером того же дня работники милиции и МЧС без предупреждения демонтировали палатку, в которой с 15 ноября голодали чернобыльцы.

Во время демонтажа палатки умер 70-летний шахтер Геннадий Коноплев, который был председателем ветеранской организации участников и детей войны в городе Родинское, а также членом партии «Батьківщина».

Чернобыльцы продолжают голодовку под открытым небом.