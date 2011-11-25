Помощник Ландика, который избил инспектора ГАИ, амнистирован

Помощник народного депутата Владимира ЛАНДИКА Владимир В., избивший в марте 2011 года прямо на посту работника ГАИ Алексея КОСЯКОВА, амнистировали.

Как сообщает газета «Сегодня» со ссылкой на председателя Жовтневого суда Луганска Александра СЫТНИКА, помощник В.ЛАНДИКА признал свою вину в суде. «Производство дела прекращено в связи с амнистией. Он признал вину…» - сказал А.СЫТНИК.

Судья Михаил СИЛИННЫЙ, рассматривавший дело, рассказал, что пострадавший не имеет претензий к обидчику. Последнему, за избиение инспектора при исполнении грозило до 5 лет тюрьмы.

По неофициальной информации издания, теперь обидчик инспектора будет обязан выплатить правоохранителям символическую 1 гривну. «Случаи, когда амнистируют тех, кто избил милиционера, - редкие. Но если у милиционера нет претензий, то тогда суд может и отпустить», - сказала газете адвокат Татьяна МОНТЯН.

Как сообщалось, в марте автопатруль в составе А.КОСЯКОВА и Андрея СЛИВЫ остановил Mercedes, в котором ехал В.ЛАНДИК со своим помощником, за превышение скорости. Спустя несколько минут автоинспектор был избит помощником В.ЛАНДИКА и угодил в больницу. За принципиальность в работе А.КОСЯКОВ был награжден руководством УМВД, а против помощника возбудили уголовное дело.