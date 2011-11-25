Возле Лукьяновского СИЗО споют Пономарев, Матвиенко и Чубай

В воскресенье, 27 ноября, возле Лукьяновского СИЗО для экс-премьер-министра, лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО, у которой в этот день день рождения, дадут концерт известные украинские артисты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», концерт начнется в 14.00 (ул. Дегтяревская, 13).

Для Ю.ТИМОШЕНКО выступят Александр ПОНОМАРЕВ, Нина МАТВИЕНКО, Тарас ЧУБАЙ, Тарас ПЕТРИНЕНКО, Артем ПОЛЕЖАКА и группа «Барабас», группы «Вий», King Size, «Фиолет», «Эт Сеттера», ТНМК и народный хор «Гомин».

Как сообщал УНИАН, партия «Батьківщина» призвала украинцев принести цветы для Ю.ТИМОШЕНКО к Лукьяновскому СИЗО в день ее рождения 27 ноября.