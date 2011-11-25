Азаров стал почетным профессором Евразийского университета
И выдал документы "зарубежным украинцам"
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ стал почетным профессором Евразийского национального университета имени Гумилева.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.
Это звание Н.АЗАРОВУ было присвоено во время открытия Украинского центра науки и культуры в Евразийском национальном университете имени Гумилева в Астане.
Также Н.АЗАРОВ во время открытия этого центра отметил, что в 2014 году пройдут Дни культуры Украины в Казахстане.
«В ходе моего визита в Казахстан мы договорились провести Дни культуры Украины в Казахстане в 2014 году», - отметил Н.АЗАРОВ. При этом он подчеркнул, что Дни культуры будут приурочены к 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко.
Также во время посещения центра глава правительства Украины вручил четырем лицам «удостоверения зарубежного украинца».
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ находится с официальным визитом в Республике Казахстан.