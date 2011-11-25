Азаров стал почетным профессором Евразийского университета

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ стал почетным профессором Евразийского национального университета имени Гумилева.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Это звание Н.АЗАРОВУ было присвоено во время открытия Украинского центра науки и культуры в Евразийском национальном университете имени Гумилева в Астане.

Также Н.АЗАРОВ во время открытия этого центра отметил, что в 2014 году пройдут Дни культуры Украины в Казахстане.

«В ходе моего визита в Казахстан мы договорились провести Дни культуры Украины в Казахстане в 2014 году», - отметил Н.АЗАРОВ. При этом он подчеркнул, что Дни культуры будут приурочены к 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко.

Также во время посещения центра глава правительства Украины вручил четырем лицам «удостоверения зарубежного украинца».

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ находится с официальным визитом в Республике Казахстан.