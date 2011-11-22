МИД Польши подтвердил, что Сикорский и Бильдт собираются к Ахметову
Будут говорить о политике и футболе
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе польского МИД.
Министры посетят Украину по приглашению президента футбольного клуба "Шахтер" Рината АХМЕТОВА и, в частности, побывают на матче Лиги Чемпионов "Шахтер" - "Порта" (Португалия).
"Визит станет поводом для того, чтобы ознакомиться с подготовкой Украины к Евро-2012, политической ситуацией в Украине и евроинтеграционными перспективами Украины", - отмечает пресс-служба МИД Польши.
Представитель пресс-службы отказался предоставить УНИАН дополнительную информацию об этом визите. "Мы не будем давать никакой дополнительной информации за исключением той, которая опубликована", - сказал он.
Собеседник агентства не исключил, что дополнительный материал может быть опубликован после визита.