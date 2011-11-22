Адвокат требует обследовать Тимошенко в институте нейрохирургии

Сегодня в 17.00 руководство СИЗО должно предоставить информацию о мерах по лечению экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам возле Киевского СИЗО заявил народный депутат Украины, адвокат экс-премьер-министра Сергей САС.

«Я надеюсь, что после 17 часов я получу ответ от руководства следственного изолятора. Я предупредил их, что в соответствии с законом, сегодня не Генеральная прокуратура, не суд, а именно следственный изолятор, пенитенциарная система несут ответственность за здоровье, безопасность Юлии Владимировны... С медицинской точки зрения мы считаем, посоветовавшись со специалистами, нужно провести обследование детальное с использованием определенного медицинского оборудования, установить диагнозы, назначить эффективное лечение», - сказал С.САС.

При этом он подчеркнул еще раз, что по поручению партии «Батькивщина», членом которой он является, предупредил руководство СИЗО об их ответственности за здоровье Ю.ТИМОШЕНКО.

Также С.САС отметил, что сегодня, имея на руках разрешение апелляционного суда, он хотел встретиться в качестве защитника с Ю.ТИМОШЕНКО, но руководство следственного изолятора, ссылаясь на состояние здоровья экс-премьера, не предоставило ему такой возможности.

Кроме того, С.САС отметил, что сегодня руководство СИЗО подтвердило вчерашнюю информацию омбудсмана Нины КАРПАЧЕВОЙ о том, что Ю.ТИМОШЕНКО практически не встает с кровати. В контексте сказанного народный депутат заметил, что сегодня он имел встречу с заместителем руководителя следственного изолятора по оперативной работе и обратился к нему с требованием, чтобы Ю.ТИМОШЕНКО предоставили возможность получить медицинскую помощь в рамках специализированного медицинского заведения.

«Мы требуем, чтобы помощь была оказана моей подзащитной, нашему лидеру, в рамках специализированного лечебного заведения, которым может быть государственный институт нейрохирургии», - сказал С.САС.

Он отметил, что после этого разговора было дано поручение начальнику медицинской службы СИЗО подготовить справку о состоянии здоровья Ю.ТИМОШЕНКО. «На 17 часов, как мне сказали, я должен получить информацию о перспективах предоставления медицинской помощи Юлии Владимировне», - отметил С.САС.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА, которая без предупреждения приехала в Лукьяновское СИЗО посетить экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, назвала ее состояние очень тяжелым.

Сегодня, 22 ноября, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО будет оказана необходимая медицинская помощь за пределами СИЗО.

«Система, которая сегодня существует в Украине, она не достигла того уровня и тех стандартов, которые необходимы. Поэтому это лечение или те медицинские услуги придется предоставлять в медицинских учреждениях города Киева. По-видимому, это будет сделано сегодня-завтра… В ближайшие дни», - сказал Президент.