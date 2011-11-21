Майдан уже загородили - людей не пускают

20:44, 21 ноября 2011
Политика
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Дежурит "Беркут"

В Киеве Майдан Незалежности полностью загородили по периметру. Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Площадь вокруг стелы вся перегорожена забором. Он начинается сразу у выхода из метро. Кроме того, рядом дежурят усиленные наряды милиции. Их около двух десятков.

Возле ТЦ "Глобус" стоят два авто с "Беркутом". Также есть несколько патрульно-постовых автомобилей.

Людей за ограду не пускают. Приезжим приходится фотографироваться возле Главпочтамта.

На вопрос людей что здесь будет, правоохранители отвечают: "А что вам надо?".

Прохожие говорят между собой, что Майдан будет закрытым до конца ноября. Они считают, что это связано с годовщиной Оранжевой революции и что власть боится.

Напомним, Киевский окружной админсуд удовлетворил иск столичной мэрии, запретив празднование Дня свободы на Майдане независимости.

 

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