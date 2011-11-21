Львовские чернобыльцы собираются идти на Киев

Львовские чернобыльцы в ближайшее время готовы отправиться в Киев, чтобы у стен парламента отстоять свои требования, поскольку органы местной власти не предпринимают никаких шагов, чтобы содействовать в разрешении проблем чернобыльцев и ликвидаторов.

Об этом сообщила УНИАН председатель Львовского областного благотворительного фонда «Дети Чернобыля Львовщины» Валентина БУРЕНОК.

«В настоящее время дата выезда в Киев согласовывается. Мы также будем координировать свои действий с участниками Всеукраинской акции «Вперед!», - отметила В.БУРЕНОК.

Она также сообщила, что сегодня руководство Управления Пенсионного фонда Украины во Львовской области пыталось не впустить участников акции протеста в здание, тем самым препятствуя проведению пикетирования, которое было объявлено во Львове чернобыльцами бессрочным вплоть до удовлетворения требований.

«Руководители Управления мешали нам пройти в помещение, фактически, вытолкав на улицу нескольких участников пикетирования, которым первыми удалось войти внутрь. Нам это объясняли тем, что сегодня в учреждении… выходной день! В конечном итоге, после переговоров, когда не было озвучено оснований для запрета проведения акции, нас все-таки пропустили в помещение, где мы в течение рабочего дня проводили свою акцию», - сообщила председатель областного благотворительного фонда «Дети Чернобыля Львовщины».

Завтра, 22 ноября, чернобыльцы снова придут в 10.00 к зданию Управления Пенсионного фонда во Львовской области со своими требованиями гарантировать им надлежащие выплаты.

Сегодня участие в акции пикетирования приняло около 50 чернобыльцев и ликвидаторов, сообщила В.БУРЕНОК.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября около 100 представителей Львовского областного благотворительного фонда «Дети Чернобыля Львовщины» захватили помещение регионального Управления Пенсионного фонда Украины во Львове и объявили бессрочную акцию протеста в связи с невыплатой пенсий и неисполнением судебных решений по их начислению.