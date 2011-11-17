"Фронт Змін" считает закон о выборах победой оппозиции

Лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК считает принятый сегодня закон о выборах победой оппозиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "Фронт Змін", об этом он заявил, комментируя сегодняшнее голосование в парламенте.

«Это - победа оппозиции. Были четко сформулированы требования оппозиции, и нам удалось добиться выполнения этих требований. Большинство хотело принять закон, с помощью которого украсть голоса избирателей, как это было во время местных выборов. Мы не допустили принятия этого закона и фальсификаций. По этому закону оппозиция выигрывает парламентские выборы 2012 года», – сказал лидер партии «Фронт Змін».

Он также отметил, что принятый закон был подготовлен в результате работы временной следственной комиссии, которую возглавил член партии «Фронт Змін», народный депутат Руслан КНЯЗЕВИЧ. Она была создана по настоянию оппозиции и сделала невозможным форсирование принятия законопроекта депутатов Партии регионов, призванного фальсифицировать выборы.

«Благодаря принятию этого закона мы показали, что оппозиция может побеждать и вынуждать власть считаться с нашими требованиями», – заявил А.ЯЦЕНЮК.

По словам председателя фракции «НУ-НС», члена партии «Фронт Змін» Николая МАРТЫНЕНКО, этот закон дает возможность провести демократические выборы. «Этот закон дает возможность провести демократические выборы. Под давлением оппозиции за основу был взят законопроект, который прошел экспертизу Венецианской комиссии с учетом ее рекомендаций и наших базовых требований, которые выдвигали перед властью оппозиция и международное сообщество», – заявил депутат из парламентской трибуны.

«Оппозиция оказалась перед ограниченным выбором: или смешанная система с масштабными фальсификациями, как это планировала власть, или закон, который дает шанс обществу на демократические выборы. Мы избрали второй вариант. К сожалению, по некоторым политическим позициям достичь договоренностей не удалось. Но из 20 требований оппозиции 17 удовлетворены полностью», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, ВР сегодня приняла в целом закон Украины «О выборах народных депутатов».

За принятие соответствующего решения проголосовали 366 народных депутатов из 404, зарегистрированных в сессионном зале. «За» проголосовали 187 депутатов от фракции Партии регионов, 62 – от "БЮТ-Батькивщины", 36 – от НУ-НС, 24 – от КПУ, от «Реформы ради будущего» - 19, от Народной партии – 20, внефракционных – 18.

Законом предусмотрено, что выборы будут проводиться по смешанной системе – 225 депутатов избираются в общегосударственном многомандатном округе по избирательным спискам от политических партий, а 225 – по мажоритарной системе. Участие в выборах принимают только политические партии, а участие блоков политических партий не предусмотрено. Кандидат в народные депутаты может выдвигаться как по списку политической партии, так и одновременно в одномандатном округе.

Избранными в Верховную Раду считаются политическая партия, которая получила минимум 5% голосов избирателей, и кандидат по мажоритарному округу, который получил большинство голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По закону, в избирательном бюллетене не будет графы «Против всех».

Как сообщал УНИАН со ссылкой на исследование Социологической группы «Рейтинг», если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в начале ноября, 22% опрошенных проголосовали бы за Партию регионов, 19,9% – за «Батькивщину», 9,8% – за «Фронт Змін», 5,4% – за Коммунистическую партию, 4,7% – за партию УДАР В.Кличко, 3,3% – за «Свободу». Еще 1,9% избирателей поддержали бы "Гражданскую позицию", 1,2% – Народную партию, 1,1% – «Нашу Украину». Другие партии поддержали бы 4,3% избирателей, не поддержали бы ни одну из партий («против всех») – 13,2%, не определились с выбором – 13,2%.