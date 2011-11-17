Если бы президентские выборы проходили в начале ноября (опрос)

Если бы выборы Президента Украины проходили в начале ноября 2011 года, разрыл между Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Юлией ТИМОШЕНКО составлял бы 1%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

Если бы выборы Президента Украины проходили в начале ноября 2011 года, 20,1% опрошенных (среди тех, кто принял бы участие в выборах) проголосовали бы за В.ЯНУКОВИЧА, 19,3% – за Ю.ТИМОШЕНКО, 11,1% – за Арсения ЯЦЕНЮКА, 5,5% – за Виталия КЛИЧКО, 5,2% – за Петра СИМОНЕНКО, 2,8% – за Олега ТЯГНИБОКА, 2,2% – за Сергея ТИГИПКО, 2,6% – за Анатолия ГРИЦЕНКО.

Других кандидатов поддержали почти 5%, не поддержали бы ни одного («против всех») – 11,9%, не определились с выбором – 14,3%.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в начале ноября 2011 года, 22% опрошенных (среди тех, кто принял бы участие в выборах) проголосовали бы за Партию регионов, 19,9% – за «Батькивщину», 9,8% – за «Фронт Змін», 5,4% – за Коммунистическую партию, 4,7% – за партию УДАР В.Кличко, 3,3% – за «Свободу».

Еще 1,9% избирателей поддержали бы "Гражданскую позицию", 1,2% – Народную партию, 1,1% – «Нашу Украину». Другие партии поддержали бы 4,3% избирателей, не поддержали бы ни одну из партий («против всех») – 13,2%, не определились с выбором – 13,2%.

Таким образом, если бы выборы проходили в начале ноября, и проходной барьер остался бы на уровне 3%, в парламент попали бы шесть партий: Партия регионов, «Батькивщина», «Фронт Змін», КПУ, УДАР и «Свобода». При увеличении проходного барьера до 4% – пять партий, а при увеличении проходного барьера до 5% – только четыре.

Социологическая группа «Рейтинг» отмечает, что, несмотря на то, что рейтинг Партии регионов стабилизировался (22%), уровень поддержки В.ЯНУКОВИЧА – продолжает уменьшаться (с 23% в мае до 21% в сентябре и 20% в ноябре).

Результаты опроса засвидетельствовали, что увеличение поддержки Ю.ТИМОШЕНКО (до 19%) и партии «Батькивщина» (до 20%) – улучшение отношения к Ю.ТИМОШЕНКО, которое фиксируется в последнее время на Западе, Севера и в Центре страны, перерастает в электоральные дивиденды.

Сохранили стабильность позиции коммунистов (5%) и "Гражданской позиции" (2%).

В то же время «Фронт Змін» (10%) и УДАР (5%) потеряли растущую динамику. Не смогла остановить динамику спада «Свобода» (3%).

Исследование также засвидетельствовало, что если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в начале ноября 2011 года, то 33% опрошенных однозначно приняли бы в них участие, еще 33% скорее приняли бы участие. Активность относительно выборов Президента несколько выше: 35% опрошенных однозначно приняли бы в них участие, еще 33% скорее приняли бы участие. Наиболее мобилизованными являются избиратели партии «Батькивщина», КПУ и Партии регионов.

В исследовании, которое проводилось с 25 октября по 6 ноября 2011 г., приняли участие 2000 респондентов. Метод исследования: личное формализированное интервью согласно опроснику (face to face).

Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений, близких к 50%, погрешность составляет не более 2,2%, для значений, близких к 30%, - не более 2%, для значений, близких к 10%, - не более 1,3%, для значений, близких к 5%, - не более 1%.