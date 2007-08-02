Черновецкий пожелал достойного уровня жизни… Львову (фото)

Вчера во Львове появились билборды с изображением Леонида Черновецкого в окружении улыбающихся людей были установлены на окраине Львова на улицах Любинской и Замарстынивской. Над изображением написано: «Украине — столичный уровень жизни», пишет Коммерсант-Украина.

Представители политпартий, похоже, не знают, как реагировать. Лидер Всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягныбок возмущен: «Не дай бог, во Львове будет такое отношение к людям, как в столице». Нашеукраинец Владимир Вязивский с подначкой предположил, что «господин Черновецкий, возможно, рекламирует себя от лица отдельной политической структуры, или просто себя лично, и обещает жителям Львова разбогатеть, как в Киеве». Депутат Львовского облсовета (фракция БЮТ) Михаил Ваврин считает, что «мэру Киева ничего больше не остается, кроме как пиариться в других регионах». В областном отделении Партии регионов размещение рекламного щита сочли «политической шуткой». Первый секретарь Львовской областной организации КПУ Александр Калынюк отметил, что «реклама во Львове авторитета в Киеве ему не прибавит».

Коммерсант со ссылкой на свои источники в Киевской городской госадминистрации сообщает, что билборды с Леонидом Черновецким нельзя рассматривать как предвыборную политическую рекламу. По словам собеседника издания, это «искреннее пожелание столичного мэра другим регионам достойного уровня жизни».