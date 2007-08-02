Черновецкий пожелал достойного уровня жизни… Львову (фото)
11:39, 02 августа 2007Политика
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В мэрии говорят, что это – не реклама
Вчера во Львове появились билборды с изображением Леонида Черновецкого в окружении улыбающихся людей были установлены на окраине Львова на улицах Любинской и Замарстынивской. Над изображением написано: «Украине — столичный уровень жизни», пишет Коммерсант-Украина.
|Аборигены уже ”полезли” за столичным уровнем жизни. Фото с сайта Коммерсан-Украина
Коммерсант со ссылкой на свои источники в Киевской городской госадминистрации сообщает, что билборды с Леонидом Черновецким нельзя рассматривать как предвыборную политическую рекламу. По словам собеседника издания, это «искреннее пожелание столичного мэра другим регионам достойного уровня жизни».
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