Янукович: вопрос о Тимошенко не должен мешать евроинтеграции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил сожаление по поводу попыток некоторых политиков связать вопрос европейской интеграции Украины с уголовными делами в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время подхода к журналистам после встречи с Президентом Польши Брониславом КОМОРОВСКИМ и Федеральным президентом Германии Кристианом ВУЛЬФОМ.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, во время встречи он рассказал своим коллегам, что переговоры Украины по подписанию соглашения об ассоциации с ЕС фактически завершились 11 ноября, и на сегодняшний день осталось решить только политические вопросы. Один из них, по словам В.ЯНУКОВИЧА, связан с формулировкой раздела соглашения о перспективах вступления Украины в Европейский Союз.

«Над этим вопросом мы еще работаем, и до саммита в декабре (19 декабря состоится саммит Украина-ЕС - УНИАН) еще много времени», - сказал Президент.

Он отметил, что от формулировки этого вопроса будет зависеть, как будет проходить ратификация соглашения как в Украине, так и в странах - членах Евросоюза. Президент подчеркнул, что это необходимо учитывать во время переговоров.

Еще одним острым вопросом, по словам В.ЯНУКОВИЧА, является вопрос о бывшем премьер-министре Украины Ю.ТИМОШЕНКО. По словам главы Украинского государства, он сообщил президентам Польши и Германии, что дело Ю.ТИМОШЕНКО еще будет рассматривать апелляционный суд.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, также он рассказал Б.КОМОРОВСКОМУ и К.ВУЛЬФУ о других делах в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, которые расследуют правоохранительные органы. Он подчеркнул, что правоохранительные органы должны изучить эти дела, а затем уже будет ясно, дойдут ли они до суда.

«Кроме сообщений СМИ, мы не знаем, что там происходит. Мы не вмешиваемся, поэтому мне тяжело говорить об этом... Но этот вопрос является одним их тех, которые мешают ратификации соглашения, возможно, некоторыми странами», - сказал Президент.

Он еще раз подчеркнул, что власть не может вмешиваться в работу судов, но заметил, что страна работает над тем, чтобы вопрос ратификации международных соглашений не связывали с делом Ю.ТИМОШЕНКО.

Президент в очередной раз отметил, что «газовое» дело в отношении Ю.ТИМОШЕНКО было возбуждено как против премьер-министра, а не как против оппозиционера, и основанием для возбуждения этого дела было решение Совета национальной безопасности и обороны, которое принималось во время ее премьерства.

«Поэтому иметь претензии к действующей власти не совсем отвечает действительности», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что правоохранительные органы все это время работали и довели дело до суда.

Что касается других дел в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, то В.ЯНУКОВИЧ отметил, что эти обвинения по большей части рассматривались в других странах, но в Украине их расследования не были доведены до конца из-за отсутствия необходимых документов. В частности, это касается и дела о деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины». При этом Президент напомнил о письме с претензиями Министерства обороны Российской Федерации, о выявлении налоговой службой фактов неуплаты налогов, пошлины и т.п.

«Это также все подлежит расследованию. Я никаких новостей не сказал. Это все было в СМИ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.