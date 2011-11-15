Литвин оставит депутатов на ночь?
ВР продолжила свое заседание
Верховная Рада Украины продолжила свое сегодняшнее заседание до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня.
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 236 из 361 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.
В данный момент депутаты до сих пор рассматривают первый законопроект повестки дня - «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)». Они успели проголосовать только 100 поправок из 223. При этом депутаты отклонили все предложения.
Всего в повестке дня работы парламента на сегодняшний день предусмотрено рассмотрение еще свыше 30 законопроектов. На реплику депутатов, когда же парламент успеет их рассмотреть, В.ЛИТВИН пошутил: «А ночь большая».
Как сообщал УНИАН, депутаты из фракции "БЮТ-Батьківщина" оставили сессионный зал в знак протеста против отказа декриминализировать статью, по которой осуждена экс-премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО.