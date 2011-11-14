Кравчук: наша труба будет при деле

Первый президент независимой Украины Леонид КРАВЧУК считает, что переход на расчеты в рублях с Россией за поставку природного газа будет выгодным для Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала ТВі, об этом он заявил в эфире канала.

"Что касается рублей, я думаю, это выгодно Украине. Нам проще собрать рубли, чем доллары – это во-первых. Во-вторых, мы можем накапливать быстрее валютный запас в долларах, в евро, а рассчитываться рублями", – сказал Л.КРАВЧУК.

Также, по его мнению, запуск Россией газопроводов "Северный поток" и "Южный поток" не оставит Украину без транзита газа, однако необходимо найти оптимальное решение для развития трубопроводной системы.

"Относительно потоков – Северного, Южного: они не могут перебрать на себя те объемы газа, которые пропускает наша газовая труба. Будет увеличиваться потребность в газе, потому что отказываются от атомной энергетики и т.п. Значит, наша труба будет при деле. Главное, чтобы мы нашли правильное решение. Консорциум является выходом из ситуации", – заявил экс-президент.

Как сообщал УНИАН, Украина в результате достигнутых с Россией договоренностей планирует в декабре начать использовать рубль при расчете за газ.