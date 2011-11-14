В суде над Луценко сломалась аппаратура
10:44, 14 ноября 2011Политика
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Заседание не открылось своевременно
Заседание Печерского райсуда Киева по делу Юрия Луценко начнется с опозданием в связи с ремонтом аппаратуры в зале.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу "Народной Самообороны".
По ее данным, судебная коллегия под председательством судьи Сергея Вовка не смогла открыть рассмотрение уголовного дела против Луценко вовремя.
"Заседание начнется с опозданием, потому что в зале ремонтируют аппаратуру. Судья Вовк сказал, что заседание начнется через 20-30 минут, поскольку при ремонте повредили какой-то кабель", - сказано в сообщении.
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