Литвин: большинство не хочет выпускать Тимошенко и Луценко

В Верховной Раде Украины пока нет достаточного количества голосов депутатов для поддержки изменений в Уголовный кодекс относительно декриминализации преступлений, предусмотренных статьями 364 и 365, в совершении которых обвиняют бывших премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО и министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявил в интервью «5-му каналу».

"Пока нет 226 голосов для поддержки этой поправки", - сказал В.ЛИТВИН.

По словам спикера, по этой причине парламент отложил рассмотрение соответствующего законопроекта.

"Иначе он потеряет смысл для представителей фракции БЮТ. Продолжаются переговоры", - сказал председатель ВР.

В.ЛИТВИН высказал убеждение, что фракции должны искать компромисс, но также должны направить усилия на совершенствование других положений Уголовного кодекса.

"Необходимо посмотреть на проблемы значительно шире и говорить о пакете решений, которые должны стать компромиссом не для одной части зала, а для всей Украины", - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о гуманизации ответственности за правонарушение в сфере хозяйственной деятельности)».

Фракции оппозиции предлагают внести поправки в этот законопроект, которые касаются декриминализации статей 364 и 365, по которым осуждены Ю.ТИМОШЕНКО и судят Ю.ЛУЦЕНКО.

Прошлой пленарной неделе, в начале ноября, народные депутаты из фракции "БЮТ-Батьківщині" блокировали трибуну и президиум парламента. Они требовали не рассматривать законопроект относительно декриминализации ряда статей Уголовного кодекса, поскольку большинство отказалось голосовать за поправки, предложенные оппозицией.

После консультаций лидеров фракций председатель Верховной Рады Украины В.ЛИТВИН сообщил, что рассмотрение законопроекта перенесено на следующую пленарную неделю.