Фестиваль для детей, организованный ЮНИСЕФ и Посольством Франции
В понедельник, 14 ноября, в Киеве откроется Второй фестиваль для детей, организованный Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Французским институтом и Посольством Франции в Украине при поддержке Сергея ТИГИПКО, Главного управления образования г. Киева.
Фестиваль проводится по случаю 20-й годовщины ратификации Украиной Конвенции ООН о правах ребенка.
Программа фестиваля будет включать:
показ французских мультфильмов и мультфильмов о правах ребенка;
мастер-классы для детей по анимационному кино и кулинарные ателье;
круглый стол «Межсекторное взаимодействие здравоохранения и пищевой промышленности для обеспечения здорового питания детей», в рамках которого украинские специалисты, международные эксперты и правительственные чиновники будут обсуждать неотложные вопросы здорового питания детей как один из ключевых факторов, определяющих состояние их здоровья и возможности для развития.
выставка живописи известной украинской художницы Евгении ГАПЧИНСКОЙ.
Фестиваль будет проходить с 14 по 19 ноября 2011 года в помещении Киевского дворца детей и юношества по адресу: Киев, ул. Ивана Мазепы, 13.
Пресс-конференция по случаю открытия фестиваля состоится 14 ноября 2011 в 11.00 в Киевском дворце детей и юношества.
Участники:
Юкие МОКУО - председатель Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.
Анн ДЮРЮФЛЕ - советник по вопросам культуры и сотрудничества Посольства Франции в Украине.
Юрий ПАВЛЕНКО - Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка.
Виктория ЧЕЛОМБИТЬКО - первый заместитель Начальника Главного управления образования и науки Киевской городской государственной администрации.
Олег ШВЕЦ - главный внештатный диетолог МОЗ Украины.
Круглый стол начинается в 10.00
Партнеры Фестиваля: Компания «Данон» в Украине, «Бель Шостка Украина», Торговая марка «BOTANIQ kids», Кондитерская «Волконский».
Медиа-партнер: журнал «Домашний очаг».
Аккредитация на пресс-конференцию и круглый стол обязательна!
Контакты для аккредитации:
Алина БРИЛЬ
mik@center.net.ua
тел. (050) 419-89-96.
Для получения дополнительной информации о работе организаций обращайтесь:
Юлия ЮРОВА, руководитель пресс-службы Детского фонда ООН ЮНИСЕФ
тел. +38(044) 254-24-50 yyurova@unicef.org
Екатерина ШЕВЧЕНКО, отдел связей с общественностью, Французский институт в Украине
Тел. +38044 482 23 71, kateryna.shevchenko@ifu.kiev.ua