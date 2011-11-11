Фестиваль для детей, организованный ЮНИСЕФ и Посольством Франции

В понедельник, 14 ноября, в Киеве откроется Второй фестиваль для детей, организованный Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Французским институтом и Посольством Франции в Украине при поддержке Сергея ТИГИПКО, Главного управления образования г. Киева.

Фестиваль проводится по случаю 20-й годовщины ратификации Украиной Конвенции ООН о правах ребенка.

Программа фестиваля будет включать:

показ французских мультфильмов и мультфильмов о правах ребенка;

мастер-классы для детей по анимационному кино и кулинарные ателье;

круглый стол «Межсекторное взаимодействие здравоохранения и пищевой промышленности для обеспечения здорового питания детей», в рамках которого украинские специалисты, международные эксперты и правительственные чиновники будут обсуждать неотложные вопросы здорового питания детей как один из ключевых факторов, определяющих состояние их здоровья и возможности для развития.

выставка живописи известной украинской художницы Евгении ГАПЧИНСКОЙ.

Фестиваль будет проходить с 14 по 19 ноября 2011 года в помещении Киевского дворца детей и юношества по адресу: Киев, ул. Ивана Мазепы, 13.

Пресс-конференция по случаю открытия фестиваля состоится 14 ноября 2011 в 11.00 в Киевском дворце детей и юношества.

Участники:

Юкие МОКУО - председатель Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

Анн ДЮРЮФЛЕ - советник по вопросам культуры и сотрудничества Посольства Франции в Украине.

Юрий ПАВЛЕНКО - Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка.

Виктория ЧЕЛОМБИТЬКО - первый заместитель Начальника Главного управления образования и науки Киевской городской государственной администрации.

Олег ШВЕЦ - главный внештатный диетолог МОЗ Украины.

Круглый стол начинается в 10.00

Партнеры Фестиваля: Компания «Данон» в Украине, «Бель Шостка Украина», Торговая марка «BOTANIQ kids», Кондитерская «Волконский».

Медиа-партнер: журнал «Домашний очаг».

Аккредитация на пресс-конференцию и круглый стол обязательна!

Контакты для аккредитации:

Алина БРИЛЬ

mik@center.net.ua

тел. (050) 419-89-96.

Для получения дополнительной информации о работе организаций обращайтесь:

Юлия ЮРОВА, руководитель пресс-службы Детского фонда ООН ЮНИСЕФ

тел. +38(044) 254-24-50 yyurova@unicef.org

Екатерина ШЕВЧЕНКО, отдел связей с общественностью, Французский институт в Украине

Тел. +38044 482 23 71, kateryna.shevchenko@ifu.kiev.ua