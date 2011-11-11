Европарламент готовится принять новую критическую резолюцию по Украине

Европейский парламент (ЕП) готовится принять новую критическую резолюцию по Украине, в которой “может потребовать от органов власти ЕС приостановить переговоры по соглашению об ассоциации до решения накопившихся проблем”.

Об этом пишет газета “КоммерсантЪ-Украина”(№186 (№1460) от 11 ноября 2011 года).

По данным издания, «в ЕП утверждают, что уже получили от Киева сигналы о том, что ст. 365 Уголовного кодекса не будет декриминализирована, и лидер "Батьківщины" Юлия ТИМОШЕНКО не выйдет на свободу».

По информации газеты, очередная резолюция ЕП является плановой, посвященной переговорам Украины и ЕС по соглашению об ассоциации, и этот документ может иметь ключевое значение для дальнейших переговоров по соглашению.

“КоммерсантЪ” сообщает, что «в следующий четверг на заседании комитета ЕП по вопросам внешней политики будет утвержден текст резолюции, который скорее всего останется неизменным до голосования на пленарном заседании ЕП 1 декабря».

Газета сообщает, что имеет в своем распоряжении обсуждаемый Европарламентом проект резолюции с поправками к нему, и резолюция «может оказаться весьма жесткой».

По информации газеты, в тексте будет упомянуто о судебном решении по делу экс-премьера, хотя формулировка этого пункта пока не согласована. Европейская народная партия (ЕНП; партнер "Батьківщины" в Европарламенте) предлагает констатировать «акт мести» нынешней украинской власти в отношении госпожи ТИМОШЕНКО», но самыми важными являются поправки, касающиеся сроков парафирования, подписания и вступления в действие соглашения об ассоциации.

По информации газеты, в исходной редакции резолюции, подготовленной поляком, членом группы Европейских консерваторов и реформаторов (ЕКР) Ричардом ЛЕГУТКО, предполагается, что Европарламент рекомендует Еврокомиссии, внешнеполитической службе и совету ЕС "достичь скорейшего заключения соглашения об ассоциации — не позже конца 2011 года".

Однако на сегодняшний день в ряде политических групп не согласны с данной формулировкой. В ЕП зарегистрировано несколько предложений: удалить данный пункт либо дополнить его жесткими условиями. Так, депутат Элмар БРОК (группа ЕНП, Германия) предложил поправку, допускающую завершение переговоров с Украиной "только при условии, что требования резолюции от 27 октября будут выполнены". В предложениях ЕНП подчеркивается, что в число обязательных входит требование о пересмотре приговора в отношении Ю.ТИМОШЕНКО. Те же условия выдвигаются к статьям о необходимости подписания соглашения в первой половине 2012 года и о его передаче на ратификацию до конца 2012 года.

«Инициативу ЕНП поддерживают представители других политических групп. Вероятность принятия такой поправки довольно высока», — с сожалением признал собеседник издания в ЕП, возражающий против выдвижения дополнительных условий для парафирования соглашения.

Вместе с тем «КоммерсантЪ» утверждает, что в ЕП «нет гарантированного большинства, поддерживающего приостановку переговоров с Украиной. Поскольку «поляки, входящие в состав ЕНП, группа ЕКР и сотрудничающие с Партией регионов социал-демократы (СД) отстаивают продолжение интеграции Киева в ЕС, хотя и признают наличие проблем с демократией в Украине».

Газета сообщает, что представитель ЕП, «напрямую общающийся с украинским руководством» сказал: "Мы получили достаточно четкие сигналы о том, что статья 365 не будет декриминализирована, во всяком случае пока. К тому же есть и другие уголовные дела в отношении ТИМОШЕНКО».

По данным издания, МИД Украины также готовятся действовать в условиях, при которых Ю.ТИМОШЕНКО не окажется на свободе и не сможет принять участие в выборах.

"Первая волна возмущения прошла, сейчас напряжение спадает. Европейцы должны будут понять, что с Украиной необходимо сотрудничать в сложившейся ситуации", - цитирует «КоммерсантЪ» «информированного представителя» МИД.

В то же время в Брюсселе все еще надеются на освобождение лидера "Батьківщины" и ее допуск к участию в избирательной кампании, пояснил изданию высокопоставленный сотрудник внешнеполитической службы ЕС. Европейские дипломаты в беседах с "Коммерсантом" допустили, что решение об этом будет принято украинской властью уже в 2012 году, ближе к старту избирательной кампании.

Как сообщал УНИАН, в резолюции Европарламента, принятой 27 октября, речь идет о необходимости предоставить Украине перспективу членства в Евросоюзе.

В то же время Европарламент считает, что сохранение судебного приговора экс-премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО в нынешнем виде содержит риски для заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.