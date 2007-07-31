Ультиматум Наталии Витренко. Пресс-конференция лидера ПСПУ с телетрансляцией

16-30 - В УНИАН с трансляцией на 5-м канале состоится пресс-конференция на тему: “Ультиматум Наталии Витренко по честным выборам”. Наталия Витренко предложила уникальную систему подсчета голосов, которая при тайном голосовании обеспечивает контроль каждого избирателя за учетом его голоса. Система практически делает невозможным вариант фальсификации. Н.Витренко обратилась к Президенту, Премьер-министру и лидерам политических партий о срочном проведении изменений в Законе «О выборах народных депутатов Украины» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.