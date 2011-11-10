У Парубия есть претензии к одесской милиции

Народный депутат, заместитель председателя политсовета «Нашей Украины» Андрей ПАРУБИЙ требует от генерального прокурора Виктора ПШОНКИ и министра внутренних дел Виталия ЗАХАРЧЕНКО проверить факты захвата 8 ноября неизвестными лицами помещений благотворительной сети столовых «Ветеран» в Одессе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», об этом говорится в соответствующем депутатском обращении, направленном сегодня А.ПАРУБИЕМ руководителям двух вышеупомянутых ведомств.

«Ввиду того, что в этой столовой ежедневно питается больше трехсот лиц из малообеспеченных категорий населения и инвалидов, которые на сегодняшний день остались без существенной для них помощи, и то, что этот факт получил широкую огласку в украинских средствах массовой информации, руководствуясь статьей 16 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», прошу провести проверку и установить организаторов, заказчиков и исполнителей захвата», - говорится в документе.

Депутат также просит «выяснить и объяснить причины бездеятельности правоохранительных органов г. Одессы, которые согласно сообщений СМИ, не препятствовали захвату неизвестными вышеупомянутого объекта».

Как сообщал УНИАН, 8 ноября в Одессе состоялся рейдерский захват помещений двух социальных столовых «Ветеран» в Одессе по улице Варненской и Люстдорфская дорога.

«В 17.30 в помещения двух столовых ворвались по десять неизвестных лиц. Директора столовой, что на улице Варненской, силой вывели из помещения и сменили все замки. Сейчас туда никого не впускают», - сказал, в частности, координатор Общественной инициативы «Обновление страны» в Одессе Сергей ГУЦАЛЮК.

«Социальные столовые – это единственное место, где могут бесплатно питаться малообеспеченные жители Одессы, а это большей частью пожилые люди. Те, кто осмелился силой забрать помещение этих столовых, обрекают людей на голод», - сказал С.ГУЦАЛЮК.

9 ноября утром возле помещения социальной столовой «Ветеран» в Одессе произошло небольшое столкновение между пожилыми людьми и представительницей фирмы «Варион», захватившей помещение.