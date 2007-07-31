Богатырева: Обнародование первой десятки ПР - это провокация

Лидер фракции Партии регионов в Верховной Раде V созыва Раиса БОГАТЫРЕВА называет провокацией появление в средствах массовой информации первой десятки списка Партии регионов.

Об этом она сообщила в интервью журналистам.

"Мы знаем, что это очевидная провокация, и можно лишь догадываться, от кого она исходит, но мне это не интересно", - сказала она.

По словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, список Партии регионов практически готов к утверждению на съезде.

"Нужно подавать список из 450 фамилий. 450 фамилий мы сейчас добираем", - сказала лидер фракции.

По просьбе журналистов назвать хотя бы несколько фамилий из первой десятки избирательного списка Партии регионов Р.БОГАТЫРЕВА отметила: "Хочу вам сказать, что не место в списке определяет сущность. Не важно, какой номер на майке, главное, в каком составе команда играет. Первая десятка будет играть в основном составе", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, планируется, что избирательный список Партии регионов на досрочные парламентские выборы будет утвержден 4 августа на съезде партии.

Сегодня газета "Коммерсант-Украина" со ссылкой на информацию высокопоставленных источников в Партии регионов сообщила, что Партия регионов определилась с проектом первой десятки избирательного списка. По данным издания, в десятку вошли, прежде всего, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, первый вице-премьер, министр финансов Николай АЗАРОВ и вице-премьер Андрей КЛЮЕВ.

Кроме того, места в десятке гарантированы также лидеру фракции Партии регионов в Верховной Раде V созыва Р.БОГАТЫРЕВОЙ, депутатам Тарасу ЧОРНОВИЛУ, Виктору ТИХОНОВУ, Ринату АХМЕТОВУ и Вячеславу БОГУСЛАЕВУ. Все они, как известно, были в первой десятке на выборах в 2006 году. В то же время присутствие в первой десятке Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ (№2 в списке на выборах в 2006 году), депутатов Верховной Рады V созыва Георгия СКУДАРЯ (№3), Ефима ЗВЯГИЛЬСКОГО (№9) и Бориса КОЛЕСНИКОВА (№10) пока еще «остается под вопросом».