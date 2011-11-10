Украина может отозвать согласие на прием России в ВТО

Украина не сможет связать переговоры по газу с членством России во Всемирной торговой организации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве заявил профессор факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, директор информационного Бюро по присоединению России к ВТО Алексей ПОРТАНСКИЙ.

«Попытка Украины связать цены на газ со вступлением России в ВТО нереалистична потому, что не любой вопрос можно предъявить на переговорах по присоединению к ВТО», - сказал А.ПОРТАНСКИЙ.

Он выразил сомнения в такой перспективе. «Это может быть некая спекуляция, в хорошем смысле слова, для следующих переговоров с Москвой, чтоб иметь какой-то предлог или контекст для дальнейшего снижения цены на газ. Но в рамках переговоров по присоединению России к ВТО я не верю, что Украина сможет технически предъявить такие требования», - добавил А.ПОРТАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ заявил, что Украина использует при проведении переговоров относительно цены на российский газ для Украины ситуацию со вступлением России во Всемирную торговую организацию.

А.КЛЮЕВ отметил, что «в 2008 году премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подписала письмо о согласии со вступлением России в ВТО, но мы этим вопросом занимаемся, и такой рычаг мы используем при переговорах с Россией касательно изменения условий контракта поставок газа в Украину».

Россия рассчитывает завершить процесс вступления во Всемирную торговую организацию 15 декабря т.г. на министерской встрече организации.