Малковича защищать от рейдеров приехала Герман, ждут Попова
11:35, 08 ноября 2011Политика
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Атака была утром
На издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" предпринята попытка рейдерской атаки.
Об этом УНИАН сообщили в издательстве.
По информации собеседника агентства, атака была совершена сегодня утром.
Вместе с тем причины и подробности инцидента в издательстве не сообщили, порекомендовав обратиться к владельцу и директору Ивану МАЛКОВИЧУ.
В то же время УНИАН сообщили, что на месте события уже находится большое количество представителей СМИ и советник Президента Украины Анна ГЕРМАН, а также ожидают приезда председателя КГГА Александра ПОПОВА.
Издательство находится по адресу ул. Бассейная, 1/2.
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