Малковича защищать от рейдеров приехала Герман, ждут Попова

На издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" предпринята попытка рейдерской атаки.

Об этом УНИАН сообщили в издательстве.

По информации собеседника агентства, атака была совершена сегодня утром.

Вместе с тем причины и подробности инцидента в издательстве не сообщили, порекомендовав обратиться к владельцу и директору Ивану МАЛКОВИЧУ.

В то же время УНИАН сообщили, что на месте события уже находится большое количество представителей СМИ и советник Президента Украины Анна ГЕРМАН, а также ожидают приезда председателя КГГА Александра ПОПОВА.

Издательство находится по адресу ул. Бассейная, 1/2.