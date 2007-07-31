Янукович успокоил Мороза: если надо, ПР придет в ВР

Фракция Партия регионов оставляет за собой право принять участие во внеочередной сессии Верховной Рады V созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в ходе торжественного запуска в эксплуатацию доменной печи на Енакиевском металлургическом заводе.

«Вчера на президиуме политсовета партии мы приняли решение в случае необходимости принять участие в заседании внеочередной сессии ВР. Все, что пойдет на пользу решения социальных вопросов населения, мы будем делать», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 27 июля председатель ВР V созыва Александр МОРОЗ по требованию 179 народных депутатов выдал распоряжение о созыве 31 июля внеочередной сессии Верховной Рады Украины пятого созыва.

В тот же день представители Партии регионов заявляли, что фракция ПР не намерена принимать участие во внеочередной сессии ВР.

30 июля состоялись консультации лидеров фракций коалиции по поводу завтрашней внеочередной сессии ВР, во время которых руководители фракций признали целесообразным перенести заседание внеочередной сессии Верховной Рады Украины V созыва на следующую неделю.

В тот же день А.МОРОЗ внес изменения в свое распоряжение о том, что внеочередная сессия Верховной Рады Украины пятого созыва перенесена на 7-10 августа 2007 года.