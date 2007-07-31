У коалиции есть иммунитет к вирусу, которым заражена оппозиция?

Заместитель лидера фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ убежден, что на сегодня нет никаких оснований для раскола коалиции.

Об этом он сегодня заявил корреспонденту УНИАН, комментируя обвинения СПУ в адрес Партии регионов в том, что отказ Партии регионов принимать участие во внеочередной сессии ВР V созыва может привести к расколу коалиции.

М.ЧЕЧЕТОВ отметил, что принципиальных разногласий у Партии регионов с ее политическими партнерами – СПУ и КПУ - пока нет. “Поэтому оснований для раскола коалиции нет. Коалиция крепка, как стена”, - сказал он.

М.ЧЕЧЕТОВ отметил, что как бы ни пыталась оппозиция раскручивать тему раскола коалиции - этого никогда не случится. “У нас очень серьезный иммунитет к тому вирусу, которым заражена оппозиция, которая постоянно что-то делит и раскалывается”, - прибавил он.

Само заявление СПУ М.ЧЕЧЕТОВ назвал несколько эмоциональным. “Политики всегда несколько эмоциональны, возможно здесь эмоциональная оценка дана”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 30 июля СПУ распространила заявление, что отказ некоторых членов Партии регионов принимать участие во внеочередной сессии Верховной Рады Украины V созыва может привести к исчезновению коалиции. В связи с этим фракция социалистов в парламенте считает, что пересмотр своего отношения к “ранее заявленной инициативе частью фракции Партии регионов может привести к потере единства парламентской коалиции”. При этом фракция СПУ не исключает, что это может стать причиной прекращения функционирования коалиции, тем более, что это едва ли не единственный правовой способ перевести политические процессы в Украине в конституционное русло.