Регионалы ”распустились” из-за отсутствия Януковича?

Член Партии регионов Михаил Чечетов и член Соцпартии Иван Бокий опровергают возможность раскола коалиции в парламенте пятого созыва.

Об этом они заявили в эфире 5 канала в понедельник.

"Никаких принципиальных разногласий с нашими партнерами по коалиции нет. Мы работаем в одной коалиции", - сказал Чечетов.

Его позицию также поддержал представитель Соцпартии Иван Бокий: "Говорить о каком-то расколе нет смысла".

"Можно давать оценки высказываниям отдельных представителей Партии регионов. Мы не считаем, что эти высказывания могут быть причиной для таких вещей, как раскол коалиции", - добавил он.

При этом Бокий подтвердил недовольство заявлениями отдельных представителей Партии регионов, появление которых он объяснил отсутствием в стране лидера "Регионов" Виктора Януковича.

"К сожалению, Виктора Федоровича в последние четыре дня, кажется, в Украине не было, потому в Партии регионов возникли какие-то трения, несогласованности", - сказал член СПУ.

В то же время он подчеркнул, что все вопросы, которые стоит рассмотреть на внеочередной сессии парламента были обговорены на встрече главы Верховной Рады Александра Мороза и премьера Виктора Януковича в понедельник.

Украинская правда