Регионалы ”распустились” из-за отсутствия Януковича?
Так кажется Бокому
|Михаил Чечетов
Об этом они заявили в эфире 5 канала в понедельник.
"Никаких принципиальных разногласий с нашими партнерами по коалиции нет. Мы работаем в одной коалиции", - сказал Чечетов.
Его позицию также поддержал представитель Соцпартии Иван Бокий: "Говорить о каком-то расколе нет смысла".
"Можно давать оценки высказываниям отдельных представителей Партии регионов. Мы не считаем, что эти высказывания могут быть причиной для таких вещей, как раскол коалиции", - добавил он.
При этом Бокий подтвердил недовольство заявлениями отдельных представителей Партии регионов, появление которых он объяснил отсутствием в стране лидера "Регионов" Виктора Януковича.
"К сожалению, Виктора Федоровича в последние четыре дня, кажется, в Украине не было, потому в Партии регионов возникли какие-то трения, несогласованности", - сказал член СПУ.
В то же время он подчеркнул, что все вопросы, которые стоит рассмотреть на внеочередной сессии парламента были обговорены на встрече главы Верховной Рады Александра Мороза и премьера Виктора Януковича в понедельник.