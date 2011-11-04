Под стенами ВР - митинг оппозиции, вместо забора - милиция

Сегодня под стенами Верховной Рады снова проходит митинг.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас к ВР подошли около 300-400 представителей партии «Батьківщина», «Фронта Змін» и сторонников партий, которые входят в Блок Юлии Тимошенко. Они держат в руках партийные флаги

После вчерашнего митинга на площади возле ВР не была восстановлена часть забора, которую сломали. Вместо этого забора дорогу к площади возле парламента митингующим перекрыли представители милиции.

Сейчас на площади находятся более сотни правоохранителей. Митингующие находятся со стороны Мариинского дворца, и их количество постепенно увеличивается.

Участники акции требуют от депутатов Верховной Рады принять закон о декриминализации статей, по которым осуждена экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО и судят экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО. Со стороны Мариинского дворца также установлена небольшая импровизированная сцена, с которой выступают народные депутаты.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины планирует рассмотреть сегодня во втором чтении законопроект о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса.