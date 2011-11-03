Ефремов считает, что за акциями под ВР стоят отдельные политики

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что за акциями под Верховной Радой и Кабинетом министров стоят отдельные политики, которые будут принимать участие в парламентских выборах 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

По словам А.ЕФРЕМОВА, «чем ближе мы будем приближаться непосредственно к выборам, тем больше будут возникать разные ситуации, когда отдельные политические силы будут инициировать какие-то мероприятия».

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, означает ли это, что он намекает на конкретных политиков, А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что это «и так понятно».

«Там обозначены отдельные политики, которые сегодня претендуют на участие в выборах следующего периода. Фамилии их известны – там несколько человек», - сказал А.ЕФРЕМОВ.