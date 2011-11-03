Под Радой упал в обморок беркутовец

Правоохранители продолжают оттеснять участников митинга от здания парламента в Мариинский парк.

Как передает корреспондент УНИАН, по некоторым данным, один из бойцов спецподразделения милиции «Беркут» потерял сознание и упал, но коллеги подхватили и вынесли его из толпы.

После того как с площади перед Верховной Радой милиционеры оттеснили участников акции, на асфальте остались раздавленные тыквы, несколько палок и уменьшенная копия государственного флага.

Бойцы «Беркута» время от времени перебегают через площадь с одного места на другое.