На суде у Луценко каждый слышит, что хочет?

Сегодня Печерский райсуд Киева на заседании по рассмотрению уголовного дела экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО допросил еще двух свидетелей, которые сказали, что не могут дать показаний по существу обвинения.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, бывший помощник Ю.ЛУЦЕНКО Алла ЩЕРБАК сообщила суду, что она, работая в аппарате министра в должности помощника, готовила аналитические материалы, доклады, лично с водителем экс-министра Леонидом ПРИСТУПЛЮКОМ знакома не была, никаких незаконных указаний от руководителя МВД не получала.

В свою очередь, другой бывший помощник Ю.ЛУЦЕНКО Дмитрий МАКСИМОВ также сказал суду, что с Л.ПРИСТУПЛЮКОМ лично знаком не был. О том, что тот работает помощником министра, он узнал только из приказа о его назначении, каких-либо указаний от Ю.ЛУЦЕНКО за все время своей работы в должности не получал. На вопрос стороны защиты, осуществлялось ли на него давление перед допросом в суде со стороны каких-либо лиц, которые могли попросить его дать в суде показания в пользу экс-министра, Д.МАКСИМОВ ответил отрицательно.

В судебном заседании объявлен перерыв до 8.10 пятницы, 4 ноября.

Комментируя журналистам сегодняшнее судебное заседание, адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН сказал, что не понимает, зачем прокуратура вызывает таких свидетелей. «Фактически, допрос этих свидетелей сводился к тому, что они рассказали суду о своих функциональных обязанностях», - сказал адвокат.

В свою очередь представитель стороны обвинения в суде Дмитрий ЛОБАНЬ отметил, что, несмотря на скептическое отношение адвокатов Ю.ЛУЦЕНКО к показаниям последних свидетелей, по его мнению, последний свидетель сегодня очень точно сказал, что кто работал в аппарате министра, тех он видел. «Ценность этих слов как раз и заключается в том, что, действительно, кто работал на своих должностях и исполнял профессиональные обязанности, то, как в любом нормальном трудовом коллективе, люди знали друг друга, а в данном случае такого человека, как ПРИСТУПЛЮК, свидетели в глаза не видели, несмотря на то, что они длительное время работали с ним в одном подразделении», - сказал Д.ЛОБАНЬ.