Политолог: заявление Януковича может привести к силовому сценарию

Политолог Вадим КАРАСЕВ считает, что заявление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о закупке оружия для совершения нападений на органы власти может стать способом возможного усиления полицейских функций государства.

Об этом политолог заявил в комментарии УНИАН.

«Это может быть связано с усилением полицейских функций государства и легитимизацией возможного силового крена: раз есть вооруженные люди, значит, должен быть и вооруженный отпор. Я не думаю, что есть некий страх и этот страх главный, хотя я его не исключаю», - сказал В.КАРАСЕВ.

По его мнению, главное для В.ЯНУКОВИЧА обосновать мотивы для возможного сценария переориентирования на «силовую государственность». По мнению политолога, это может быть единственный с точки зрения власти способ сдержать напор активности протестующих и тех, кто будет формировать новую протестную оппозицию.

«Это может быть предупреждение, что силовым путем, с помощью протестов, добиться ничего нельзя, что на силовые действия всегда найдется ответ со стороны силовых структур», - резюмировал политолог.

Как сообщал УНИАН, вчера во время расширенного заседания Кабинета министров В.ЯНУКОВИЧ заявил, что в Украине закупается оружие для совершения нападений на органы власти. В.ЯНУКОВИЧ рассказал, что ему правоохранительные органы передали информацию о том, что идет закупка оружия и подготовка к нападениям на органы власти.