Кличко: мы видим дискредитацию всех органов власти

Акции протестов чернобыльцев свидетельствуют о росте социальной напряженности в обществе.

Такое мнение высказал лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО, комментируя протесты чернобыльцев против отмены им льгот, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

По убеждению В.КЛИЧКО, эти акции требуют от власти срочно пересмотреть бюджет, отказаться от «дерибана» в интересах богатых, прекратить избыточное финансирование органов власти, Администрации Президента, Верховной Рады и Кабмина и направить средства на социальную поддержку наиболее незащищенных слоев населения, в том числе тех, кто пострадал от аварии на ЧАЭС.

Также В.КЛИЧКО считает, что события возле Верховной Рады и Кабмина, силовое противостояние с чернобыльцами, нежелание встретиться с митингующими свидетельствуют о неготовности власти к диалогу с гражданами, апелляции к единственному понятному власти аргументу – силе.

«Вместо того, чтобы разговаривать с людьми, политики прячутся за милицейскими кордонами. Так называемая «элита», которая «соглашается» на разговор с гражданами лишь перед очередными выборами, в действительности дискредитирует главную функцию власти – служить народу. Поэтому сегодня мы видим дискредитацию всех органов власти, рост недоверия общества к государственным институтам», – подчеркнул В.КЛИЧКО.

«В действительности заборы сегодня стоят не между ВР и митингующими, а между властью и народом. И снизить напряженность в обществе возможно лишь через проведение настоящих реформ, серьезный пересмотр финансовой и социальной политики правительства», - отмечает политик.

В.КЛИЧКО призвал украинскую власть брать пример с правительств европейских стран, которые сегодня в условиях экономического кризиса идут на серьезные уменьшения расходов на содержание, в первую очередь, структур власти.

«В то время, когда европейские правительства уменьшают финансирование государственных структур, в нашем бюджете огромные средства заложены для Кабмина, Администрации Президента, Верховной Рады. Это лоббистский бюджет для богатых, для тех, кто близок к власти. И в это же время урезаются социальные программы и льготы. В действительности же начинать экономить власть должна с себя», – считает В.КЛИЧКО.

«История знает много примеров, когда правители пытались вести войну против своего народа. Однако нет ни одного примера, чтобы они в этой войне побеждали. И если украинская власть этого не понимает, тем хуже для нее будет в будущем», – отметил лидер партии «УДАР».

В.КЛИЧКО подчеркнул, что законопроект № 9127 об отмене льгот чернобыльцам и другим 16 категориям льготников является антиконституционным, потому что сужает социальные стандарты многих украинцев. «Принимать этот закон категорически нельзя, как и типа отсрочить. Потому что «отсрочивание» рассмотрения антиконституционного закона – это любимая тактика власти, следующим шагом которой будет ночное голосование наскоро. Поэтому мы требуем от парламентского большинства, чтобы оно публично заявило, что будет голосовать против этого позорного закона», – озвучил В.КЛИЧКО позицию своей партии.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 ноября, чернобыльцы протестовали возле Верховной Рады против нарушения их прав на льготы при принятии законопроекта о государственных гарантиях из исполнения судебных решений. Они также требовали погашения долга по выплате пенсий и помощи.

Сегодня, 2 ноября, чернобыльцы вновь собрались на акцию протеста возле здания Кабинета министров Украины в Киеве.

Верховная Рада 9 сентября приняла в первом чтении правительственный проект Закона "О гарантиях государства по выполнению судебных решений" (№ 9127).

Этим законопроектом, по сути, отменяется ряд льгот для граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для тех граждан, которые проживают на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненных к ним.

Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также для лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной.

20 сентября парламент должен был рассмотреть этот закон во втором чтении и в целом. В тот день около тысячи человек пикетировали Верховную Раду с требованием не принимать закон "О гарантиях государства по исполнению судебных решений".