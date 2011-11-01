Янукович до сих пор ломает голову, кого уволить?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ работает над вопросами кадровых изменений в правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН сегодня во время общения с журналистами.

На вопрос, следует ли ожидать после завтрашнего расширенного заседания Кабинета министров при участии В.ЯНУКОВИЧА кадровых изменений, С.ЛЕВОЧКИН ответил: «Президент работает над этим».

Он отказался называть конкретные фамилии, сказав, что в ближайшее время это будет известно.

Кроме того, С.ЛЕВОЧКИН отметил, что в ближайшее время будет определена кандидатура премьер-министра Крыма.

Говоря о заседании Кабмина, запланированном на среду, С.ЛЕВОЧКИН заметил, что на нем планируется подвести итоги по всем направлениям экономических реформ. Глава Администрации Президента напомнил, что на сегодняшний день таких направлений 21.

По его словам, на заседании правительства планируется посмотреть, в каком направлении что сделано, где необходимо усиление, чтобы до конца года были выполнены все задачи, поставленные Президентом.