У жертвы Ландика вместе с синяками пропали и претензии

Мария КОРШУНОВА, избитая депутатом Луганского горсовета Романом ЛАНДИКОМ в ресторане, сегодня впервые после конфликта сделала официальное заявление в письменной форме.

Текст заявления УНИАН передал ее адвокат Игорь ЗАЗЫМКИН.

«Я долго молчала. Но приходит время, когда приходится нарушить молчание. Прошло много времени после инцидента в ресторане «Баккара». За этот период было очень много грязи. То, что писали и рассказывали обо мне, - это циничная ложь. Я хочу расставить все точки над «і». В тех обвинениях и оскорблениях, которые звучали в мой адрес, нет ни единого слова правды», - говорится в тексте заявления М.КОРШУНОВОЙ.

Там также отмечается, что у девушки нет конфликта с семьей Р.ЛАНДИКА.

«Происшествие в ресторане «Баккара» было урегулировано еще 6-го июля, когда я вместе с Романом ЛАНДИКОМ написали заявления в прокуратуру о том, что у нас нет никаких, подчеркиваю никаких, претензий друг к другу. Я ничего не могу сказать плохого в отношении семьи ЛАНДИКА Владимира Ивановича и его сына Романа. Он хороший отец, пытается защитить своего сына и сделать всё от него зависящее по данному вопросу. Это достойно уважения. Мои родители поступили бы так же. Мы действительно достигли полного взаимопонимания», - отмечает М.КОРШУНОВА.

В ее заявлении также объясняется, почему она избегала общения с журналистами.

«Раньше я избегала какого-либо общения со средствами массовой информации. Причина простая - кампания в СМИ больше всего напоминает травлю и чей-то заказ. Я не хотела быть орудием в чьих-либо руках. Очевидно, что всех интересовало не произошедшее в ресторане, а семья ЛАНДИКА Владимира Ивановича и его возможное влияние на политические процессы как народного депутата Украины», - говорится в заявлении М.КОРШУНОВОЙ.

Девушка считает, что Р.ЛАНДИК не должен сидеть в тюрьме.

«Я сожалею, что всё так произошло, и что я была втянута в судебное разбирательство. Я не имею никаких претензий к ЛАНДИКУ Роману Владимировичу, как и он ко мне. У него скоро родится ребёнок, и я не хочу лишать его отцовской заботы. Он должен заниматься его воспитанием, а не сидеть в тюрьме», - уверена М.КОРШУНОВА.

Как сообщал УНИАН, 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил М.КОРШУНОВУ.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч.3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил под стражей депутата Луганского городского совета Р.ЛАНДИКА до вынесения приговора.

Сегодня стало известно о том, что депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК и М.КОРШУНОВА подписали мировое соглашение.