БЮТ: внеочередное заседание ВР V созыва повлечёт уголовную ответственность

Блок Юлии ТИМОШЕНКО расценивает созыв Александром МОРОЗОМ внеочередной сессии Верховной Рады Украины как грубую попыткой сорвать проведение досрочных выборов, в одностороннем порядке уничтожить договоренности на высшем уровне о выходе из политического кризиса и породить очередное гражданское противостояние.

Об этом говорится в заявлении блока, текст которого передан УНИАН.

«Политический авантюрист Александр МОРОЗ сегодня пытается организовать путч ГКЧП, задание которого какими-нибудь средствами помешать демократическому волеизъявлению граждан и персонально для МОРОЗА сберечь спикерскую должность», - отмечается в заявлении БЮТ.

По его оценке, «потеряв собственную честь и совесть, А.МОРОЗ опозорил изменой своих избирателей, за что получил всенародную ненависть и сегодня готов к реализации любых бессмысленных политических проектов, чтобы хотя бы еще несколько минут посидеть в спикерском кресле в Верховной Раде».

Блок Юлии ТИМОШЕНКО напоминает, что согласно Конституции и законов Украины Верховная Рада V-го созыва является неправомочной и утратившей свои полномочия после сложения свыше трети депутатских мандатов.

«Провозглашение внеочередной сессии бывшими народными депутатами можно было бы расценить как банальную политическую клоунаду. Однако мы напоминаем А.МОРОЗУ, что лица, не имеющие на то законных, делегированных народом полномочий, провозглашают себя действующей Верховной Радой, - являются криминальными преступниками, которые пробуют осуществить антиконституционный переворот и захватить властные полномочия. Ответственность за такие действия неминуема», - подчеркивается в заявлении БЮТ.

Его инициаторы заверяют, что досрочные выборы обязательно состоятся, «невзирая на провокации недалеких политических пенсионеров». По их мнению, если А.МОРОЗ не откажется от «своих путчистских планов, то за это уголовное преступление он будет отвечать, как того требует закон и правосудие».

«Мы призываем А.МОРОЗА и других провокаторов политически освободить от себя народ Украины и хотя бы этим искупить свой большой позор и ничтожество, подлость и измену», - отмечает БЮТ.