Бютовец заявляет, что Тимошенко не перечисляла деньги на счета Лазаренко

Народный депутат Сергей ПАШИНСКИЙ (фракция "БЮТ-Батькивщина") заявляет, что экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не фигурирует в возбужденном в США уголовном деле бывшего главы правительства Украины Павла ЛАЗАРЕНКО ни как подозреваемая, ни как свидетель.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі, об этом С.ПАШИНСКИЙ сказал в эфире телеканала.

"Прокурор, которая четыре или пять лет вела дело ЛАЗАРЕНКО, сделала только одно замечание по ТИМОШЕНКО: "Я не понимаю, почему ТИМОШЕНКО не выступила инициатором, чтобы быть потерпевшей по этому делу", - сообщил С.ПАШИНСКИЙ.

Он также опроверг заявления о том, что Ю.ТИМОШЕНКО во времена работы компании "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ) переводила деньги на счета П.ЛАЗАРЕНКО.

"Почему СБУ сегодня не обвиняет ТИМОШЕНКО в том, что она перечисляла ЛАЗАРЕНКО деньги, а обвиняют в какой-то ереси. И Министерство финансов, и Минюст указывают, что якобы из-за ее долгов перед Россией государство будет платить", - отметил депутат.

С.ПАШИНСКИЙ добавил, что Ю.ТИМОШЕНКО перечисляла средства исключительно своим контрагентам в рамках газовых контрактов.

Справка УНИАН. Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В июне этого года в СМИ было обнародовано письмо министра обороны России Анатолия СЕРДЮКОВА к премьеру Николаю АЗАРОВУ от 10 июня 2011 года, в котором Министерство обороны России просит погасить долг корпорации «Единые энергетические системы Украины» в сумме 405,5 млн. дол.

22 июня Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что не имеет никаких долгов перед Министерством обороны Российской Федерации.

12 октября СБУ возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО уголовное дело за перевод долгов корпорации "Единые энергетические системы Украины" на бюджет Украины.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. дол. на государственный бюджет Украины.

По словам начальника Главного следственного управления СБУ Ивана ДЕРЕВЯНКО, Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом и фактическим владельцем корпорации "Единые энергетические системы Украины", по предварительному сговору с бывшим премьер-министром Украины Павлом ЛАЗАРЕНКО совершила покушение на растрату средств госбюджета в особо крупных размерах путем возложения на Кабинет министров обязательств ЕЭСУ перед Минобороны РФ.