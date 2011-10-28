Королевская о власти: Рожденный брать - давать не может

Упрощенная система налогообложения в новом законе упрощает процедуру репрессий контролирующих и силовых органов по отношению к бизнесу. Об этом заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ - народный депутат Украины (фракция «БЮТ – Батькивщина»), глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, в прямом эфире общественно-политического ток-шоу «РесПублика» с Анной БЕЗУЛИК на «5 канале».

Касаясь недавно принятого большинством парламента закона об упрощенной системе налогообложения, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что в случае подписания его Президентом Украины, репрессировать бизнесмена можно будет гораздо проще. «Упрощенная система налогообложения в новом законе упрощает процедуру репрессий контролирующих и силовых органов по отношению к бизнесу. Закон об упрощенной системе фиксирует отношение власти к предпринимателям по принципу «либо раб, либо враг», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Политик подчеркнула, что малый бизнес - это социальный стабилизатор. «В нем работают самозанятые люди, которые создали себе рабочие места, кормят свои семьи и ничего не просят у государства. Пока чиновники при власти этого не поймут, а будут рассматривать бизнес исключительно с позиций своего собственного дохода за счет коррупции – не будет в стране развиваться свободное предпринимательство. Предприниматели просят у власти одного – не мешайте, оставьте нас в покое и мы сами выживем», - говорит Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава профильного парламентского комитета отметила, что парламент отверг разработанный совместно с предпринимателями закон об упрощенной системе. Принимая правительственный законопроект, большинство в парламенте обещало учесть поправки предпринимателей. «В итоге, из 28 поправок, которые были отработаны в рабочих группах, не было принято ни одной. Поэтому предприниматели посовещались и более 200 общественных организаций приняли решение 3 ноября провести акцию протеста под стенами парламента», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Народный депутат назвала пять принципиальных требований предпринимателей, которые не были учтены в данном законе. «Первое, в законе закреплено право налоговиков аннулировать свидетельство налогоплательщика по результатам проверок. Недопустимо давать контролирующим органам права лишать человека работы. Второе, ставка налогообложения привязана к минимальной зарплате. Нигде в мире не привязывают несопоставимые экономические величины. Ни один бизнесмен не сможет спланировать свою деятельность, если он не знает, какой будет ставка налога через месяц, полгода, год», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Третьим пунктом, который не устраивает предпринимателей, она назвала ликвидацию фиксированного патента. «Это приведет к тому, что люди вынуждены будут платить налоги вне зависимости от того, получили они доходы от бизнеса или нет. Четвертое, с чем не могут согласиться представители малого и среднего бизнеса - отмена моратория на проверки, которого мы добились после Налогового Майдана. Как только это случится, орды изголодавшихся силовиков бросятся на рынки обирать предпринимателей», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Пятым требованием является отмена фактического гетто для физических лиц-предпринимателей, которым созданы непреодолимые препятствия, не позволяющие им работать с юридическими лицами. «Проблема для власти заключается в том, что малый и средний бизнес – это умные и независимые люди. Поэтому сегодня власть борется не с бизнесом, а со свободными людьми, которые готовы отстаивать свои права. Власть привыкла управлять нищими и бедными, которые зависят от подачек. Рожденный брать - давать не может. И те, кто создавал Налоговый кодекс и поправки к нему в виде закона об упрощенной системе налогообложения, даже не допускали мысли о том, что необходимо дать возможность малому и среднему бизнесу жить и развиваться», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства)" Верховная Рада Украины приняла 20 октября 2011 года.