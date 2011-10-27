Оппозиция хочет, чтобы Азаров отчитался за газовые переговоры с РФ

Партия «За Украину!» требует отчета правительства по газовым переговорам с Россией.

Об этом заявил лидер партии, народный депутат Вячеслав КИРИЛЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе этой политической силы.

«Мы требуем отчета премьер-министра АЗАРОВА по газовым переговорам с Россией. Во вторник заседание Верховной Рады должно начаться именно с доклада этих чиновников», - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.

Политик убежден, что Украина должна услышать четкие ответы по поводу переговорного процесса с Российской Федерацией о поставках природного газа в Украину в 2012 году.

«Состоялось уже несколько раундов переговоров на эту тему разного уровня, но от правительственных чиновников украинское общество слышит только ответы типа: «Все хорошо, прекрасная маркиза», - сказал он. – Но мы хорошо помним финал этой песенки».

В.КИРИЛЕНКО отметил, что продолжаются подковерные переговоры, в результате которых Украина может однажды узнать, что у нее нет газотранспортной системы.

1 ноября, по убеждению В.КИРИЛЕНКО, правительственные чиновники должны четко дать ответ и по ГТС, и по деталям будущих газовых контрактов с Россией.

«Я также хочу напомнить члена правительства, что 6 февраля 2007 года Верховная Рада внесла изменения в Закон Украины "О трубопроводном транспорте" относительно предприятий магистрального трубопроводного транспорта, согласно которым реорганизация (слияние, присоединение, разделение, преобразование) государственных предприятий магистрального трубопроводного транспорта, а также их приватизация запрещены», - сказал он.