В «Тюрьме на Лонцкого» покажут фильмы о Холокосте

Документальные ленты о евреях Украины во время Второй мировой войны и об украинцах, которые их спасали, будут демонстрировать в Национальном музее «Тюрьма на Лонцкого».

Кинопоказы посвящены 70-летию трагедии Бабьего Яра, сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

В воскресенье, 30 октября (начало в 13.00), состоится показ и обсуждение фильма «Назови свое имя» (режиссер Сергей БУКОВСКИЙ, продюсер Стивен СПИЛБЕРГ) - полнометражного документального фильма о Холокосте на территории Украины.

На воскресенье, 6 ноября (начало в 13.00), запланирован показ и обсуждение канадской документальной ленты «Она заплатила жизнью», снятой Ириной КОРПАН о судьбе своей бабушки - Екатерины Сикорской, которая в годы Второй мировой войны была расстреляна за решение спасти трех евреев во время Шоа.

Показы и обсуждения устроены по инициативе Научного центра исследования юдаики и еврейского искусства имени Фаины Петряковой к 70-летию трагедии Бабьего Яра.

Директор Национального музея «Тюрьма на Лонцкого» Руслан ЗАБИЛЫЙ сообщил, что музей в сотрудничестве с Центром исследования юдаики имени Ф.Петряковой начинает в рамках еженедельного музейного кинолектория демонстрацию и обсуждение фильмов, рассказывающих о Шоа (Холокосте).

Председатель ученого совета Центра исследований освободительного движения, историк Владимир ВЯТРОВИЧ подчеркнул: «По мнению руководства Советского Союза, убитые в Бабьем Яру не заслуживали памяти: ведь это - евреи, которых после войны принято было называть "безродными космополитами" и "агентами международного капитализма", это украинцы - "буржуазные националисты и колаборанты", это военнопленные - "изменники родины". Сегодня мы возвращаем в общественную дискуссию раньше не известные или искаженные факты и верим, что труд историков и кинодокументалистов позволит каждому узнать больше о прошлом и сделать собственные выводы».

«Евреи, наряду с украинцами и поляками, были среди жертв тоталитарной машины, инструментом которой была эта тюрьма. В независимой Украине здесь создан национальный мемориал, в котором мы напоминаем всем о преступлениях, которые не должны повториться», - добавил Р.ЗАБИЛЫЙ.

Справка УНИАН. В 1941-1944 годах во львовской тюрьме на ул. Лонцкого находилась следственная тюрьма гестапо, а в 1939-1941 и 1944-1991 годах - следственная тюрьма НКВД-КГБ. До 1939 года здесь была польская тюрьма, которая строилась для уголовных преступников, а со временем превратилась в место содержания политических узников - участников украинского освободительного движения.

В 2008 году тюрьма была впервые открыта для общественности, а в июне 2009 году Центр исследований освободительного движения при поддержке СБУ и львовской общественности презентовал здесь музей, которому 13 октября 2009 года предоставлен статус национального.