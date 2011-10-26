Томенко о студентах, анкетах и издевательстве

02:15, 26 октября 2011
Политика
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Вице-спикер в Хмельницком

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что студенческий референдум должны инициировать сами студенты или педагоги, а не власть или профильное министерство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на конференции в Хмельницком.

По убеждению Н.ТОМЕНКО, ни один референдум, который «выносится из властных кабинетов или министерств, не имеет ничего общего с понятием «всеукраинское обсуждение».

«Через референдум необходимо донести точку зрения власти на события, происходящие в стране. А если министр через своих помощников раздает анкеты студентам, где написано: “Хотите ли жить в стране, где на учебу можно не ходить и в то же время получать стипендию?” - это издевательство над студентами», – заявил вице-спикер.

Он заметил, что Минобразования считает студентов “немощными в интеллектуальном смысле”.

По мнению Н.ТОМЕНКО, совершается манипуляция. “Во-первых, неизвестно, какая версия законопроекта о высшем образовании выносится на рассмотрение. Их, насколько я знаю, существует уже три. Во-вторых, перед референдумом обязательно следует законопроект вынести на педагогическую общественность в два этапа: сначала провести региональный съезд педагогов, а затем уже всеукраинский”, - объяснил он.

Н.ТОМЕНКО прибавил, что подобные документы должны готовить специалисты.

Как сообщал УНИАН, 24 октября в более чем 100 высших учебных заведениях прошел Всеукраинский студенческий референдум относительно поддержки студентами положений законопроекта «О высшем образовании». Социолог Ирина БЕКЕШКИНА расценила этот референдум как манипулятивный.

 

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