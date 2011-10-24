Власенко: Тимошенко уже передала руководству СИЗО свою апелляцию

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО передала руководству Лукьяновского СИЗО свою апелляцию на приговор Печерского райсуда Киева, которым она признана виновной в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году и осуждена к 7 годам лишения свободы.

Об этом сообщил руководитель группы защиты Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО, информирует сайт партии "Батьківщина".

В сообщении также напоминается, что завтра, 25 октября, в 11.00 защитники Ю.ТИМОШЕНКО будут подавать адвокатскую апелляцию через Печерский райсуд.