От Тигипко ушла Кужель

Заместитель главы «Сильной Украины» Александра КУЖЕЛЬ сегодня на съезде партии официально заявила об отставке с этого поста и о намерении создать свой новый гражданский проект.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на съезде, она поблагодарила членам партии за честь работать с ними.

По ее словам, понимая, что «мафию можно победить, только возглавив ее», она выразила надежду, что бывшие члены «Сильной Украины», работая в будущем в областных организациях Партии регионов, смогут «остановить тот беспредел, который сейчас существует».

При этом А.КУЖЕЛЬ призвала партию «Сильная Украина» и ее руководство защитить тех своих членов, которые не поддержат решение о вступлении в Партию регионов, «чтобы их не заставляли через бизнес вступить в партию».

А.КУЖЕЛЬ добавила, что «не может пойти в партию, которая уничтожает предпринимательский класс». Она заявила, что будет создавать новый гражданский проект, «в котором не будет лидеров, а лидером будет народ».

В конце своего выступления, обращаясь к лидеру партии Сергею ТИГИПКО, А.КУЖЕЛЬ сказала: «Сергей Леонидович, примите, пожалуйста, сегодня мою отставку».