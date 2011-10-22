Азаров: мы не можем допустить сползания страны в катастрофу

Договоренности, достигнутые в результате переговоров с РФ по пересмотру газовых контрактов, будут отвечать долговременным интересам Украины, заявил украинский премьер-министр Николай Азаров в эфире программы "Большая политика".

По словам премьера, стороны сейчас пытаются найти баланс интересов.

"Естественно, мы готовы пойти на определенные компромиссы, и мы на них пойдем, потому, что у нас не будет выхода другого: либо допустить сползание страны в катастрофу, а мы этого не можем допустить, либо пойти на определенный компромисс. Но я думаю, что эта наша договоренность будет отвечать долговременным интересам нашей страны, ждать осталось еще не долго", - сказал Азаров.

"Первое, что необходимо России - это гарантии надежной поставки газа в Европу. Мы убеждаем своих российских партнеров, что мы готовы, путем заключения соглашения, гарантировать надежность и стабильность поставок газа", - сказал премьер.

Председатель правления ОАО "Газпром"Алексей Миллер в середине октября заявил, что первых результатов переговоров с Украиной по соглашениям в газовой сфере стоит ждать не раньше ноября, замечает РИА Новости.