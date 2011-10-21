Азарова беспокоит не экономика: ее мы восстановим

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает основной задачей интеллигенции восстановление моральных ценностей общества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил, выступая перед участниками VI форума творческой и научной интеллигенции государств – участниц СНГ, который проходит в Киеве.

«Экономику легче восстановить, чем восстановить то единое целое, которое заключается в нашем общем (страны СНГ - УНИАН) историко-культурном наследии. Нужно признать, что не только пострадала наша экономика (от распада СССР – УНИАН) пострадали и наши связи в культурной сфере и в других сферах. И, прежде всего, в сфере гуманитарного сотрудничества. И это не может не беспокоить потому, что экономику можно восстановить, и мы ее восстановим», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что темпы экономического развития в настоящее время в Украине высокие. «А восстановить моральные ценности, которые мы надо сказать в погоне за материальным благополучием во многом потеряли, привить эти моральные ценности нашей молодежи – вот в этом я вижу основную задачу интеллигенции», - сказал премьер.

Он выразил удовлетворенность тем, что форум интеллигенции стран СНГ проходит в Киеве.