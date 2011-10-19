Янукович хочет, чтобы в процессе над Тимошенко было меньше вмешательств

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что процесс над экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО должен быть прозрачным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью для программы «Вечера с Виталием Коротичем», что вышло сегодня на УТ-1.

«Очень важно, чтобы этот процесс был прозрачен, и чтобы в этом процессе поменьше было вмешательств», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Пусть работают правоохранительные органы, пусть работает судебная система. Тем более, что все это мы сегодня реформируем», - заявил Президент.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году.

13 октября стало известно, что СБУ возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО еще одно уголовное дело - за возложение долгов корпорации "Единые энергетические системы Украины" на бюджет Украины.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она возложила долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. долл. на государственный бюджет Украины.