Карпачева уверяет, что реальный срок получает каждый второй палач в погонах
16:45, 18 октября 2011Политика
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Единственный недостаток - в разделе УК?
Сегодня каждый второй украинский правоохранитель, совершивший истязание, получает реальный, а не условный, как раньше, срок наказания.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА.
"На сегодняшний день каждый второй правоохранитель, который совершил истязание, получает реальные сроки наказания", - сказала она.
В то же время Омбудсман назвала позорным отнесение парламентом истязания к статье Уголовного кодекса Украины "Превышение власти или служебных полномочий".
По убеждению Н.КАРПАЧЕВОЙ, этот вид преступления необходимо вернуть в отдельную статью кодекса.
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