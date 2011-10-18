Карпачева уверяет, что реальный срок получает каждый второй палач в погонах

Сегодня каждый второй украинский правоохранитель, совершивший истязание, получает реальный, а не условный, как раньше, срок наказания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА.

"На сегодняшний день каждый второй правоохранитель, который совершил истязание, получает реальные сроки наказания", - сказала она.

В то же время Омбудсман назвала позорным отнесение парламентом истязания к статье Уголовного кодекса Украины "Превышение власти или служебных полномочий".

По убеждению Н.КАРПАЧЕВОЙ, этот вид преступления необходимо вернуть в отдельную статью кодекса.