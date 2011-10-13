Бютовец не ходит на допросы, потому что ждет грамоту от Могилева

Народный депутат из фракции «БЮТ-Батьківщина» Василий ДЕРЕВЛЯНЫЙ не планирует ходить на допросы в Главное управление Министерства внутренних дел Украины в связи с повреждением им стекла милицейского автобуса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в Тернополе.

«Меня вызывали уже многократно, но я это расцениваю как попытку запугивания, и на эти допросы не хожу. Ведь во время акции протеста 25 июня я не планировал уничтожить автобус, а только пытался его остановить, поскольку там под колеса лег человек. И милиция еще грамоту мне должна дать, что я их спас от позора, если бы они переехали живого человека», – сказал В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

Он также добавил, что действия стражей порядка во время протестных акций последнего времени считает позором для милиции и для действующей власти.

Как сообщал УНИАН, В.ДЕРЕВЛЯНОГО неоднократно вызывали в Киевский горотдел милиции в связи с его участием в протестных акциях 25 июня, после которых было возбуждено уголовное дело №10-26909 за повреждение милицейского имущества, к чему причастен народный депутат.

В июле В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ уже давал показания по этому поводу как свидетель.

Депутат объясняет, что, ударяя зонтиком по лобовому стеклу, пытался остановить автобус, под колесами которого лежал человек.

Тогда, 25 июня, в Киеве на Крещатике во время блокирования милицией митинга сторонников лидера «Батьківщини» Юлии ТИМОШЕНКО произошло столкновение между милиционерами и депутатом Киевсовета от "БЮТ-Батьківщини" Александром БРИГИНЦОМ.

По словам А.БРИГИНЦА, один из автобусов намеревался перекрыть автомобиль, который обеспечивал качественную трансляцию митинга на всю улицу. «Я и еще несколько депутатов пытались остановить этот автобус, и потому я лег под колеса», - сказал А.БРИГИНЕЦ.