В Батькивщине говорят, что СБУ поздно вечером пыталась допросить Тимошенко

В партии “Батьківщина” заявляют о незаконной попытке СБУ допросить лидера партии, экс-премьера Юлию ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Батьківщини”.

В частности, по их данным, вчера поздно вечером работники СБУ пытались незаконно, в отсутствие адвокатов, допросить Ю.ТИМОШЕНКО. В “Батьківщині” заявили, что имеют информацию о том, что СБУ пытается реанимировать дело 15-летней давности относительно ЕЭСУ.

“Это означает, что, осознавая необходимость под давлением мировой и украинской общественности закрыть позорное газовое дело, опозорившее Украину на весь мир, ЯНУКОВИЧ не собирается прекращать преследование лидера оппозиции. По его заказу будут фабриковаться новые, еще более абсурдные дела против Юлии ТИМОШЕНКО, других оппозиционеров, всех инакомыслящих, кто имеет смелость демонстрировать свое несогласие с диктатурой”, - говорится в сообщении.

В “Батьківщині” отмечают, что такая антидемократическая безответственная политика угрожает не только соглашениям с ЕС, не только евроинтеграции, а самому существованию Украины как государства, и требует усилий не только политической оппозиции, а консолидации всех патриотов для сопротивления “авторитарному режиму и освобождению Украины от криминальной оккупации кланом ЯНУКОВИЧА”.