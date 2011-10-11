Литвин не хочет «уходить в сторону и покрикивать»

Переговоры об объединении между Партией регионов и Народной партией активизированы, сообщил во вторник, 11 октября, на пресс-конференции во Львове председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин.

«Реальностью сегодня является то, что Партия регионов обладает на сегодня наибольшим потенциалом», - подчеркнул В. Литвин. Следовательно, по его словам, на сегодня стоит выбор: или «уходить в сторону и покрикивать», или содействовать реализации этого потенциала.

«Я исхожу из той очевидной истины, что Партия регионов - это реальность, и эту реальность нужно воспринимать и делать все, чтобы направлять страну, власть в русло созидания», - заявил спикер.

Кроме того, по его словам, в Народной партии есть много квалифицированных людей, и он не хочет, чтобы они потерялись. Также Владимир Литвин отметил, что не хочет, чтобы потерялась его личная позиция человека, который не приемлет крайностей.

«Все это привело к тому, что диалог или консультации, которые имели место с Партией регионов с 2007 года, сегодня они активизированы - в плане объединения усилий», - сообщил председатель Верховной Рады.

«Я не знаю, что такое оппозиция. Я знаю, что такое работать, и что такое уметь отстаивать свою точку зрения аргументировано и говорить о своем видении. Это достаточно непросто сделать, потому проще объявлять войну и со всеми воевать. Я считаю, что войны Украине исключительно вредят. Я такой есть, я всегда стараюсь найти компромисс. Правда, компромисс у нас рассматривают как слабость», - добавил Литвин.

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